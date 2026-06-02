Siber Güvenlik Yazılımı ve Sistemleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/965071

1- İdarenin 1.1. Adı : ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi No:71 YENİMAHALLE/ANKARA 1.3. Telefon numarası : 03122843670 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 25.06.2026 - 10:30 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü 4. Kat İhale Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : Siber Güvenlik Yazılımı ve Sistemleri 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Merkezi Ağ Erişim Kontrol Sistemi (3 yıllık, 2.000 IP), 1 adet Network Veri Sızıntı Önleme (DLP) ve Dosya Bütünlüğü Sistemi (3 yıllık - 500 kullanıcı), 1 adet Siber Tespit İstihbaratı ( CTI - 12 aylık lisans), 1 adet Güvenli E-Posta Ağ Geçidi ( Mail Gateaway ) ( 3 yıllık - 1.500 kullanıcı lisansı)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Beştepe Kampüsü, Beştepe Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Beştepe - Yenimahalle / ANKARA 3.4. Süresi/teslim tarihi : Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Veri Güvenliği Araçları Teknik Şartnamesi projesi, sözleşme imzalandığı tarihten itibaren, lisanslar en fazla 20 takvim günü içerisinde teknik şartnameye uygun olarak eksiksiz çalışır vaziyette teslim edilecek ve her bir yazılımın lisans süresi, ilgili yazılımın bitim tarihinden itibaren teknik şartnamede belirtilen süreler boyunca geçerli olacaktır. 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşme imza tarihi

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. İsteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: 4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler: Yetkili Satıcı Belgesi 4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: Teklif edilen ürün

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.



