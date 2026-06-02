Karşılaşma Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanırken, mücadele son saniyelere kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Maçın periyot sonuçları

Periyot: 6-21

Devre: 21-34

Periyot: 36-51

Maç Sonu: 60-59

Fenerbahçe Beko, ilk yarıda ciddi bir skor dezavantajına düşmesine rağmen özellikle son periyotta savunma sertliğini artırarak maça ortak oldu ve kritik anlarda üstünlüğü ele geçirdi.

Oyuncu performansları öne çıktı

Fenerbahçe Beko’da Melli ve Tarık Biberoviç 16’şar sayıyla en skorer isimler olurken, Horton-Tucker 14 sayılık katkı verdi.

Anadolu Efes’te ise Dozier 17 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Larkin 10, Poirier 10 ve Ercan Osmani 9 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Seride ikinci maç 3 Haziran’da

Serinin ikinci karşılaşması 3 Haziran Çarşamba günü saat 20.00’de yine Fenerbahçe Beko’nun ev sahipliğinde oynanacak. Üç galibiyete ulaşan takım finale yükselecek ve Beşiktaş GAİN – Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Maç özeti

Fenerbahçe Beko, kötü başladığı maçta özellikle ikinci yarıdaki savunma performansıyla geri dönerek kritik bir galibiyet aldı ve seride 1-0 öne geçti.