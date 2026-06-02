Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. İstiklal Mahallesi mezarlık yolu üzerinde meydana gelen olayda, E.Ü. ile O.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında O.S., yol kenarında otların arasına gizlediği av tüfeğini alarak E.Ü.'ye ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.Ü. yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Silahlı Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Polatlı'da yaşanan silahlı saldırı ve kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve şüphelinin av tüfeğiyle ateş açtığı anlar yer aldı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Şüphelinin Peşinde

Olayın ardından kaçan O.S.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.