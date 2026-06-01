Meteoroloji verilerine göre, 2 Haziran Salı gününden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye başlayacak. Hava sıcaklıklarının birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Tahminlere göre sıcaklıklar; İstanbul’da 32-33, İzmir’de 33-34, Ankara’da 28-29, Bursa’da 34-35, Şanlıurfa’da 35-36, Antalya’da 30-31 ve Aydın’da 35-36 dereceye kadar yükselecek.

Uzmanlar, özellikle günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.