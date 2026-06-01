CHP Ankara İl Başkanlığı, Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gezi Şehitleri Ölümsüzdür" ifadelerine yer verilerek vatandaşlar anma programına davet edildi. Açıklamada, Gezi'nin "direnişin, özgürlüğün ve dayanışmanın simgesi" olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve adalet mücadelesine dikkat çekmek amacıyla bir araya gelineceği ifade edildi.

Anma programının 1 Haziran Pazartesi günü saat 19.00'da Ankara'daki Güvenpark'ta, CHP Ankara İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirileceği bildirildi.