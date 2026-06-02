Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı süreciyle bağlantılı olarak para talebi ve teslimi iddiaları nedeniyle fezleke düzenlenmesi talep edildi.

Soruşturma dosyasında yer alan beyanlar, HTS/baz kayıtları ve diğer deliller birlik para talep edilmesi, paranın temin edilmesi, Ankara'da teslim edilmesi ve bu sürecin çeşitli temaslarla koordine edilmesine ilişkin iddiaların bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

'ÖZEL VE AĞBABA'NIN BİLGİSİ DAHİLİNDE PARA TESLİM EDİLDİ' İDDİASI

Şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in beyanlarında; adaylık süreci kapsamında 1 milyon avro talep edildiği, bu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı bir kişiye teslim edildiği, bu sürecin Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğinin ifade edildiği belirtildi.

Muhittin Böcek'in beyanlarında ise seçim sürecinde parti genel merkezine yönelik maddi talepler olabileceği, bu kapsamda sürecin oğlu tarafından yürütülmesine onay verdiği yönünde ifadeler yer aldığı, HTS ve baz kayıtları incelendiğinde; para tesliminin gerçekleştiği iddia edilen tarihlerde tarafların Ankara'da, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği içerisinde oldukları, bazı milletvekilleri ile şüpheliler arasında aynı zaman diliminde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü kaydedildi.

Yapılan değerlendirme neticesinde; Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/9'uncu maddesi gereğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu, bu kapsamda ilgililer hakkında fezleke düzenlenmesi sürecinin başlatılabilmesi için dosyanın yetkili makama gönderilmesine karar verildiği ifade edildi.

Bu doğrultuda; milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında yürütülen ve fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikteki iddiaları içeren soruşturma yönünden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yetkisizlik kararı verdiği, dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtildi.

Milletvekilleri dışındaki kişi ve eylemlere ilişkin soruşturmanın ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ayrıca yürütülmeye devam edeceği kaydedildi. (DHA)