Ankara merkezli 20 ilde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 180 milyar liralık kripto para trafiğini yönettiği tespit edilen suç ağına ilişkin 59 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından “kapalı devre yasa dışı bahis”, “kumar” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 21 Şubat 2026’da gerçekleştirilen ilk operasyonda 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, bunlardan 22’sinin tutuklandığı, 8’i hakkında ise adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Devam eden teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin dijital delilleri, hesap hareketleri ve ifadeleri doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) rapor talep edildi. Hazırlanan rapor sonucunda, suç örgütünün yaklaşık 180 milyar liralık kripto para trafiğini yönettiği tespit edildi.

Elde edilen bulgular üzerine 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 82 şüpheli ve 3 şirkete yönelik işlem yapılırken, 59 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konulduğu bildirildi.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.