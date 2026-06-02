Seçilmiş CHP yönetimini destekleyen milletvekilleri saatler öncesinden CHP’nin Meclis’teki grup toplantı salonuna geldi. Ardından partililer de salonu doldurdu. Yurttaşlar grup toplantısı öncesi “Kurultay”, “Özgür Türkiye özgür gelecek”, “Hain Kemal”, “Kurtuluş yok tek başına hiç birimiz” sloganları attı.

Grup salonunda oluşan kalabalıktan konuşma kürsüsünün etrafı bile doldu. Yurttaşlar sloganlar atarak CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel’i bekledi.

Partililerin sloganlarıyla kürsüye gelen Özgür Özel, “Meclis çok grup toplantıları gördü. Çok coşkulu, çok kalabalık grup toplantıları gördü. Ama bugün buradaki tablo ve Dikmen Kapı'nın önünde, turnikeler önünde hazır bekleyen, içeri girmek için sıra bekleyen 3200 arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyorum.” dedi

Özgür Özel,bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değil, bu bir sahip çıkma, bir tarihin doğru tarafında durma, bir tarih yazma ve partinin ve ülkenin geleceğine yapılan saldırılara karşı göğüs germe, direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir.” İfadesini kullandı.

HAİNİN RUH HALİ

Grup salonunu dolduran partililerin sık sık “ Hain Kemal” sözleri üzerine “Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar... İhanet, yüksek sesle başkalarından duyulduğunda değil, yalnız kaldığında içinde hissedildiğinde cezalandıran duygudur. O yüzden, o yüzden lütfen bu salonda, bu yüce çatı altında bu öfke cümlesi yerine geleceğe yönelik kuracağımız cümleleri bekleyelim. Geleceğe yönelik umut sloganları atalım!” dedi

Özgür Özel konuşmasında şunları söyledi

PARTİ KAPISINA GELEN KİRLİ ELLER

Karşımızda, karşımızda, karşımızda 5 Kasım kurultayını hazmedemeyenlerle 31 Mart yerel seçimini hazmedemeyenlerin, yani mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır karşımızda. Değerli dostlarım, bir mahkeme kararı elde, genel merkezin önüne polisle, biber gazıyla, plastik mermiyle, sabaha kadar barda pavyonda bodyguardlık yapmış, CHP'nin kapısının önüne hayatında ilk kez gelmiş tiplerle, belde kasaturalarla gelip de gençlik kollarının karşısına, direkt gençlik kollarının karşısına...

Hani diyorlar ya, "İçeride bilmem kimler vardı, kapıyı kapattı." Açıkça söylüyorum bütün kayıtlar ortada. Gençlik kollarının karşısına onlarla gelince, biz o kapıyı kapattırmasaydık bu gençlik kollarının evlatlarının karşısına o olmadık tipler bu partide hiçbirimizin kabul edemeyeceği şeyler olacaktı ama biz o kapıyı kapatarak evlatlarımızı koruduk, onlar o kapıya dayanarak bu partiye en büyük utancı yaşattılar. Şimdi meseleyi görelim. Meseleyi görelim. Maalesef hızla çözeceğiz, çözmek için emek, gayret, cesaret göstereceğiz.



BASIN DANIŞMANINA AĞIR SÖZLER

Burada onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz, onları tanımıyorsunuz. Örneğin bugün genel merkezdeki basın danışmanı bu partinin bir evladı değil, bu partinin bir evladı değil, TGRT'nin, 1,5 yıldır TGRT'den maaş alan, 1,5 yıldır her türlü haksız, edepsiz, arkadaşlarımızla uğraşan, partimizle uğraşan, yalanları köpürtenler, köpürten birisi gelmiş partide basın danışmanı olmuş, sizin helal, sizin her bir damlası helal alın teriyle kazanıp da partiye ödediğiniz aidatlarla alınmış arabalara "Haram mal" diyecek kadar yerin dibine geçmişler oturuyor orada.

Bugün, bugün her gün mahkeme mahkeme gezen, her gün mahkeme mahkeme gezen, butlan kovalayan, oradan buradan yalancı şahit ayarlayan, her seferinde önce inkar eden sonra pişkinlik eden, geçmişte bu partinin kanını emenler o partide şimdi devlet karşısında güya partinin avukatı olmuşlar, bizim haklı başvurumuzu haksız şekilde geri çekmeye kalkıyorlar. Bizden birileri değil, bir başkaları oturuyor orada.”