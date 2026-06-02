Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultay ve yönetim eksenli tartışmalar sıcaklığını korurken, Ankara kulislerini ve sosyal medyayı hareketlendiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesi durumunda birlikte çalışacağı iddia edilen "Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesi" sosyal medya platformlarında dolaşıma girdi.

Dikkat Çeken İsimler ve Görev Dağılımı

Söz konusu iddia listesinde, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olarak konumlandırılırken, parti yönetiminin kilit noktaları için dikkat çeken isimler yer alıyor:

Genel Sekreterlik: Rifat Turuntay Nalbantoğlu

Yurtiçi Örgütlenme: Orhan Sarıbal

İdari ve Mali İşler: Bülent Kuşoğlu

Parti Sözcülüğü ve Yerel Yönetimler: Müslim Sarı

Listede ayrıca Deniz Demir, Ali Rıza Erbay, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya ve Hasan Efe Uyar gibi isimlerin de farklı politika alanlarında genel başkan yardımcılığı görevleri için düşünüldüğü öne sürülüyor.

Kritik Birimler Doğrudan Genel Başkana Bağlanacak İddiası

Sosyal medyada paylaşılan görseldeki en dikkat çekici detaylardan biri ise yönetim şeması oldu. İddiaya göre ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri gibi partinin ana omurgasını oluşturan birimler doğrudan genel başkana bağlı çalışacak. Bu alanlardaki faaliyetlerin, oluşturulacak özel danışma kurulları aracılığıyla yürütüleceği öne sürüldü.