stanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen eski milli futbolcu Ümit Karan, bugün hakim karşısına çıktı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan Karan hakkında mahkemeden flaş bir karar geldi.

Çağlayan Adliyesi İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, mahkeme heyeti tarafların savunmalarını dinledi. Değerlendirme sonucunda Ümit Karan’ın, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine hükmedildi.

"Eski Sevgilimin İntikam İftirası"

Duruşmada savunma yapan Ümit Karan, suçlamaları kesin bir dille reddetti. Aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu beyan eden eski futbolcu, davanın eski sevgilisi Ş.N.Ö.'nün asılsız iddialarına dayandığını savundu. Karan savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmamın tek sebebi eski sevgilim olan Ş.N.Ö'nün beyanlarıdır. Ayrıldıktan sonra bana ulaşmaya çalıştı, kendisini her yerden engelledim. En son benden intikam almak için böyle bir iftira attı. Kimseye uyuşturucu madde vermedim, ticaretini yapmadım."

Tanık İfadeleri ve Duruşmanın Seyri

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tanık Ş.N.Ö. ise ifadesinde Ümit Karan'dan uyuşturucu satın almadığını, ancak Karan'ın kendisine iki kez ikram ettiğini ileri sürdü. Duruşma savcısı, ünlü futbolcunun tutukluluk halinin devamını talep etse de mahkeme heyeti delil durumu ve yargılama sürecini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Hakkında zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan Ümit Karan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak tutuksuz yargılanacak.