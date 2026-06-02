Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”, sezon finalinde ekrana gelen sürpriz gelişmeler ve dramatik sahnelerle izleyicileri ekran başına kilitledi. Düğün sahnesiyle başlayan bölüm, peş peşe yaşanan ölümler ve ayrılıklarla sezon finaline damga vurdu.

Sezon Finalinde Düğün Kanlı Bitti

Sezon finalinde Cihan ve Alya’nın düğünü mutlulukla başlarken kısa sürede büyük bir kaosa dönüştü. Yaşanan olaylar zinciri, karakterler arasında geri dönülmez bir çatışmayı beraberinde getirdi.

Boran Albora, kardeşi Cihan Albora’yı vurmak için silahına sarıldı. Ancak ateş sırasında araya giren Şahin Albora kurşunların hedefi oldu ve ağır şekilde yaralandı.

Sadakat Albora Oğlunu Vurdu

Olayların kontrolden çıkmasının ardından Boran, yeniden silahını kardeşine doğrulttu. Bu sırada devreye giren Sadakat Albora, daha büyük bir felaketin yaşanmaması için oğlu Boran’ı vurarak öldürdü.

Bu sahne, sezon finalinin en çarpıcı anlarından biri olurken Boran Albora karakterinin hikayesi de sona ermiş oldu.

Alya Oğluyla Birlikte Kanada’ya Gitti

Düğün sırasında yaşanan kaosun ardından Alya karakteri radikal bir karar aldı. Oğlunu yanına alan Alya, Türkiye’den ayrılarak Kanada’ya gitmek üzere uçağa bindi. Bu gelişme, yeni sezonda karakterin hikâyesine dair soru işaretlerini artırdı.

Demir ve Şahin Karakterleri Diziye Veda Etti

Sezon finalinin bir diğer dikkat çeken sahnesinde Demir ve Zerrin arasındaki plan ortaya çıktı. Zerrin, Demir’i nehir kenarına götürerek ölümcül bir planı devreye soktu. Demir’in bulunduğu aracın uçurumdan yuvarlanmasıyla karakter hikayesini tamamladı.

Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya diziden ayrılırken, Şahin Albora karakterini canlandıran Alper Çankaya da sezon finalinde projeye veda etti.

Şahin Albora Karakteri Finalde Vuruldu

Düğün sahnesinde yaşanan çatışmada vurulan Şahin Albora karakteri de sezon finaliyle birlikte diziden ayrılan isimler arasında yer aldı. Böylece sezon finalinde üç önemli karakterin hikayesi sona ermiş oldu.

“Uzak Şehir”in sezon finali, dramatik olay örgüsü ve sürpriz ayrılıklarla sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.