Yeni yayın dönemine iddialı yapımlarla hazırlanan ATV'nin merakla beklenen dizisi "Aşk ve Taht" için başrol oyuncusu belli oldu. Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in oturacağı dizide başarılı oyuncu Akın Akınözü rol alacak.

Bozdağ Film imzasını taşıyan ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği "Aşk ve Taht", yeni sezonun en dikkat çeken projeleri arasında gösteriliyor. Birçok yapımdan teklif alan Akın Akınözü'nün tercihini bu projeden yana kullandığı öğrenildi.

Akın Akınözü, Sultan I. Alâeddin Keykubad'ı Canlandıracak

Görkemli prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin senaryosunu Serdar Özönalan, Hasan Erimez, Özlem Atasoy ve Melek Yalçın kaleme alıyor. Oyuncu kadrosunun oluşturulmasına yönelik çalışmalar sürerken, dizide Akın Akınözü'nün Anadolu Selçuklu Devleti'nin en önemli hükümdarlarından biri olan I. Alâeddin Keykubad karakterine hayat vereceği açıklandı.

Tarihi ve dramatik hikayesiyle ekrana gelmeye hazırlanan "Aşk ve Taht", Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak dönemlerinden birini konu alacak.