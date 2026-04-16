İstanbul’un gözde bir gece kulübünde geçen Sultana filmi, bu yıl düzenlenen İstanbul Film Festivali programında yer alarak sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Hikâyesi ve senaryosu Erdi Işık imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven oturuyor. Yapım, festivalin “Yeni Bakışlar” bölümünde gösterilecek.

Kadınlar Arasındaki Güç Mücadelesini Anlatıyor

Karanlık ve sert atmosferiyle dikkat çeken Sultana, izleyiciyi kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerinin merkezine davet ediyor. İkonik masallardan ilham alan film, erkek egemen bir dünyada var olma mücadelesi veren kadınların hikâyesini çarpıcı bir anlatımla beyaz perdeye taşıyor.

Film, görünür olan ile perde arkasında kalan arasındaki gerilimi sorgularken, gücün kimde olduğundan çok nasıl el değiştirdiğine odaklanıyor.

Güçlü Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak, Seray Kaya, Rojbin Erden, Begüm Akkaya, Şirin Sultan Saldamlı ve Itır Esen yer alıyor.

Erkek karakterlerde ise Taro Emir Tekin, Hakan Kurtaş ve Çağlar Çorumlu dikkat çekerken, Melike Güner filmde kilit bir rol üstleniyor. Usta oyuncu Nur Sürer ise konuk oyuncu olarak projeye güçlü bir katkı sağlıyor.

Festivalde İlk Gösterim

Kadınlar arasındaki rekabet, kırılganlık ve güç ilişkilerini stilize bir dünyada ele alan Sultana, İstanbul Film Festivalikapsamındaki dünya prömiyeriyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Film, parıltının içindeki karanlığı sade ama etkili bir dille gözler önüne sermeyi hedefliyor.