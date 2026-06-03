Türk televizyon haberciliğinin unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Muhtar'ın vefatı medya dünyasında büyük üzüntü yarattı. Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında sunduğu haber programları, kendine özgü sunum tarzı ve gündem belirleyen yayınlarıyla tanınan Reha Muhtar hayatını kaybetti.

Reha Muhtar Kimdir?

Türk basınının en etkili isimleri arasında gösterilen Muhtar, özellikle 1990'lı ve 2000'li yıllarda ana haber bültenlerinde sergilediği farklı habercilik anlayışıyla milyonlarca izleyiciye ulaştı. Televizyon haberciliğinde kendine has bir üslup geliştiren deneyimli gazeteci, uzun yıllar ekranların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Edinilen bilgilere göre bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Muhtar, Bodrum'da bulunduğu hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefat haberi kısa sürede kamuoyuna ve medya camiasına yayıldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Muhtar, kariyeri boyunca televizyon haberciliği, köşe yazarlığı ve program sunuculuğu alanlarında önemli görevler üstlendi. Ekranlarda kullandığı özgün anlatım dili ve habere yaklaşımıyla Türk televizyonculuğunda iz bırakan isimlerden biri olarak kabul edildi.