Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, trafik cezalarını düzenleyen yasa ile üst düzey kamu yöneticilerinin atamalarını kapsayan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Başvuru dilekçesinin sunulmasının ardından gazetecilere konuşan Günaydın, trafik cezalarına ilişkin düzenlemeyi eleştirerek, cezaların amacından saptığını savundu.

“Trafik cezaları caydırıcı olmalı, gelir kapısı değil”

Günaydın, trafik güvenliğinin sağlanması için alınan önlemlerin caydırıcı olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır ancak öldürücü olmamalıdır. Oysa mevcut cezalar trafik güvenliğini sağlama amacından çıkarılmış, adeta bir ceza toplama aracına dönüştürülmüştür. Bu durumun toplumsal barışa faydası değil, zararı olur.”

“3 ayda 66 milyar TL ceza kesildi”

Trafik cezalarına ilişkin bütçe verilerini de paylaşan Günaydın, şu değerlendirmede bulundu:

2024 yılında trafik cezalarından 55 milyar TL gelir hedeflendi

2025 bütçesinde bu rakam 93 milyar TL’ye çıkarıldı

Yılın ilk 3 ayında ise 66 milyar TL ceza kesildi

Yeni düzenlemenin ardından trafik cezalarında yüzde 37 artış yaşandığını ileri süren Günaydın, “Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama cezalarla ezmeyin” dedi.

Atama kararnamesi de AYM’ye taşındı

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu düzenlemenin de iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Başvurunun ardından gözler, yüksek mahkemenin vereceği karara çevrildi.