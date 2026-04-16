Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suğla Gölü’nde gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında izinsiz avcılığa yönelik çalışma yaptı.

Yapılan kontrollerde göl içerisine bırakılmış yaklaşık 800 metre uzunluğunda balıkçı ağı tespit edilerek toplandı.

Ağlar İmha Edildi, Balıklar Suya Bırakıldı

Ele geçirilen kaçak balık ağlarının imha edildiği öğrenildi. Ağlara takılan ve canlı olduğu belirlenen balıkların ise yeniden doğal yaşam alanı olan Suğla Gölü’ne bırakıldığı bildirildi.

Doğal Denge İçin Denetimler Sürecek

Yetkililer, Suğla Gölü’nde ekolojik dengenin korunması ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Bölgedeki su kaynaklarının sürdürülebilirliği için kontrol çalışmalarının sıklaştırıldığı ifade edildi.