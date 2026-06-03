Çubuk’ta Sanat ve Emek Bir Araya Geldi

Çubuk Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, 3 Haziran 2026 tarihinde Çubuk Belediyesi Sergi ve Fuaye Salonu’nda gerçekleştirilen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen serginin açılışına Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır, Çubuk Belediye Başkanı ve çok sayıda davetli katıldı.

Üç gün boyunca açık kalacak sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırladığı çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Hayal Sanat Atölyesi’nin Eserleri Büyük Beğeni Topladı

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Çubuk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hayal Sanat Atölyesi oldu. Sadece bir kurs grubu olmanın ötesinde, güçlü dostluk bağlarıyla birbirine kenetlenmiş bir aile görünümü sergileyen atölye üyeleri, hazırladıkları özgün çalışmalarla ziyaretçilerin takdirini kazandı.

Yıl boyunca birlikte üreten, sosyal etkinlikler ve gezilerle dostluklarını pekiştiren kursiyerler, bu kez emeklerini sergi salonuna taşıdı. Renklerin, sabrın ve ustalığın buluştuğu eserler ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Kadınların Üretim Gücü Sergiye Yansıdı

Sergide yer alan eserler, kadınların üretkenliğini ve sanata olan katkısını bir kez daha gözler önüne serdi. El emeğiyle hazırlanan çalışmalar, yalnızca estetik yönleriyle değil, taşıdıkları hikâyeler ve harcanan emekle de dikkat çekti.

Her biri aylar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkan eserler, ziyaretçiler tarafından uzun süre incelendi. Sergi alanında oluşan yoğun ilgi, kursiyerlerin motivasyonunu artırırken kadın emeğinin görünürlüğüne de önemli katkı sundu.

Çini, Kağıt Rölyef ve Geleneksel Sanatlar İlgi Odağı Oldu

Hayal Sanat Atölyesi standında çini, kağıt rölyef, İran işi, taş sanatları ve farklı el sanatları alanlarında hazırlanan çok sayıda eser yer aldı.

Geleneksel sanatların modern dokunuşlarla buluştuğu çalışmalar, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni toplarken sergi süresince satışa da sunuldu. Böylece kursiyerler hem üretimlerini sergileme hem de eserlerini sanatseverlerle buluşturma fırsatı yakaladı.

Eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak’a Teşekkür

Atölyenin başarısında önemli pay sahibi olan eğitmen Dilek Yücel Sarıkavak, kursiyerleriyle birlikte ortaya çıkardığı çalışmalarla serginin en çok ilgi gören bölümlerinden birine imza attı.

Bir yıl boyunca sabırla yürütülen eğitim sürecinin meyvelerini veren sergide, kursiyerlerin gelişimi ve ortaya koyduğu eserler ziyaretçilerden tam not aldı.

Hayal Sanat Atölyesi kursiyerleri arasında Ayfer Demirok, Aysun Ertürk, Bedriye Bayrak, Büşra Kavasoğlu, Fatma Usta, Fatma Yüce, Filiz Çayır, Gül Çulha, Melike Köksal, Mine Kalaycı, Nazife Özdem, Ruşen Demirci, Selda Demirok, Seda Doğanay, Sultan Sönmez, Şerife Öztürk, Ubudiye Benli, Yurdanur Güneş ve Tuğba Bezci yer aldı.

CHP Çubuk İlçe Başkanı Can Kaderoğlu’ndan Sergiye Ziyaret

Sergiyi ziyaret eden isimler arasında CHP Çubuk İlçe Başkanı Can Kaderoğlu da yer aldı. Stantları tek tek inceleyen Kaderoğlu, kursiyerlerle sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

El emeği ürünlerin ortaya çıkmasında büyük emek harcandığını belirten Kaderoğlu, sanat ve meslek edindirme faaliyetlerinin toplum açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Üreten Eller Geleceğe İlham Veriyor

Çubuk’ta düzenlenen Yıl Sonu El Sanatları Sergisi, yalnızca eserlerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde; emek, dayanışma, dostluk ve üretimin buluştuğu anlamlı bir etkinlik olarak öne çıktı.

Hayal Sanat Atölyesi kursiyerlerinin ortaya koyduğu çalışmalar, el sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli bir örnek oluştururken, kadınların üretim gücünün ve sanatla kurduğu güçlü bağın da en güzel yansımalarından biri oldu. Üç gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak serginin, Çubuk'ta sanat ve kültür hayatına önemli katkı sunması bekleniyor.