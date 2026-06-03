CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Özel’in açıklamaları parti içi süreçlerden yargı tartışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

“İkinci bir parti hazır etmek lazım olabilir”

Özgür Özel, olası siyasi senaryolara ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İkinci bir parti daha hazır etmek lazım olabilir. Onda bir sorun yok. Ama ‘Cumhuriyet Halk Partisi’ni bırakıp bu partiye geçiyoruz’ diye bir kararlılığımız yok” ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’nin mevcut yapısından kopuş anlamına gelen bir planlarının bulunmadığını vurgulayarak, bunun bir “iktidar yürüyüşü” olduğunu ancak partiyi terk ederek değil, parti içinde mücadele ederek sürdürüleceğini söyledi.

Yargı ve siyasi süreçlere ilişkin değerlendirme

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yaptığı ziyarete ilişkin soruları da yanıtlayan Özel, kabine değişiklikleri ve süreçlerin siyasi etkilerine dair yorumlarda bulundu.

“Dokunulmazlık konusunda endişem yok”

Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin soruya da yanıt veren Özel, kişisel olarak bir endişe taşımadığını belirterek, asıl kaygısının Türkiye’de çok partili demokratik sistemin geleceği olduğunu ifade etti. Özel, yargı süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulunarak bunun “hukuksuzluk” olduğunu savundu.

Kurultay tartışmaları ve parti içi süreçler

Parti içi kurultay sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, delege imzaları ve hukuki süreçler üzerinden yürüyen tartışmalara değindi. Kurultayın engellenmeye çalışıldığını öne süren Özel, Yargıtay sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu.

“Sokağın sesini duymayan kaybeder”

Siyasette halkın iradesinin belirleyici olduğunu ifade eden Özel, CHP’nin temel sorununun “sokağın sesini duymamak” olduğunu söyledi. Değişim talebinin toplumdan geldiğini belirten Özel, bu rüzgara karşı durulamayacağını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ve MYK değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili süreçlere de değinen Özel, parti içi iletişim kanallarının yeterince sağlıklı işlemediğini savundu. Açıklanan MYK listesi hakkında da değerlendirmede bulunan Özel, bazı isimlerin görev kabul etmemesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

“İkinci bir parti hazırlığı felaket senaryosu”

Özgür Özel, olası kriz senaryolarına karşı alternatif planlar yapılabileceğini belirterek, “İkinci bir parti hazırlığı felaket senaryosuna karşıdır. Ancak bu, CHP’den ayrılma anlamına gelmez” dedi. Özel, partinin seçim hazırlıklarını sürdürdüğünü ve sandık organizasyonlarının tamamlandığını da sözlerine ekledi.