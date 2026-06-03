Haymana Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler, düzenlenen yıl sonu sergisiyle vatandaşların beğenisine sunuldu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen serginin açılışında el sanatlarının kültürel mirasın yaşatılmasındaki önemine dikkat çekildi.

Haymana Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisine Haymana Kaymakamı Osman Sak, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Veli Karakuş, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Soyalp, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı, CHP Haymana İlçe Başkanı Kasım Koç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

El sanatları kültürel mirası geleceğe taşıyor

Serginin açılışında konuşan Haymana Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem Dizmen, yıl boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. El sanatlarının kültürel değerlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Dizmen, “El sanatları; kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yeni nesillere aktaracak, yaşatacak, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür” ifadelerini kullandı.

Murat Küçükali: Halk Eğitim Merkezleri daha önemli bir konuma gelecek

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ise konuşmasında, bir eser ortaya koyabilmek için gayret, istek ve inancın büyük önem taşıdığını vurguladı. Halk Eğitim Merkezlerinin toplumsal gelişimde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Küçükali, “Açmış olduğu kurslarla Halk Eğitim Merkezimizin gelecekte çok daha önemli, çok daha işlevsel bir konuma geleceğine ve büyük başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Sergi kurdele kesimiyle açıldı

Konuşmaların ardından yıl boyunca yürütülen çalışmalara katkı sağlayan isimlere plaket takdim edildi. Daha sonra kurdele kesimi gerçekleştirilerek serginin resmi açılışı yapıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar sergilenen eserleri inceleyerek eğitmenler ve kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haymana'nın tarihi ve termal değerleri tanıtıldı

Programın ardından Haymana Kaymakamı Osman Sak ve Belediye Başkanı Levent Koç, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ve beraberindeki heyete Haymana'nın önemli turizm noktalarından olan Tarihi Haymana Kaplıcaları'nı gezdirdi. Ziyaret sırasında heyete ilçenin tarihi, kültürel ve termal turizm potansiyeli hakkında bilgi verildi.