Kaza, saat 23.30 sıralarında Sivas'ın Çayboyu Mahallesi'nde bulunan Çayboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Y. (21) yönetimindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. (27) idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler K.Y. ve S.T. ile 58 DH 074 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.