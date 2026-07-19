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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde FC Midtjylland ile oynayacağı mücadele öncesindeki hazırlıklarına yarın saat 10.30'da basına kapalı olarak gerçekleştirilecek antrenmanla devam edecek.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapıldı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, futbolcuların ısınma koşularıyla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi FC Midtjylland ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hazırlıklarını üç günlük iznin ardından sürdürdü.

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