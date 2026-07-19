Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen 25 yaşındaki futbolcunun Samsunspor kadrosuna katıldığı bildirildi.

Paylaşılan imza töreni fotoğrafında Elliot Watt'ın kulüp yetkilileriyle birlikte objektiflere poz verdiği görülürken, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, daha önce Wolverhampton Wanderers, Salford City ve Motherwell FC formalarını giyen orta saha oyuncusu Elliot Watt ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor ailesine hoş geldin, Elliot!"

Orta Sahaya Güç Katacak

Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan Elliot Watt, oyun kurma becerisi, pas kalitesi ve mücadeleci yapısıyla tanınıyor. Samsunspor teknik heyeti, İskoç futbolcunun yeni sezonda takımın orta saha organizasyonuna önemli katkı sağlamasını hedefliyor.

Yeni transferin kısa süre içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Samsunspor Transfer Haberleri Gündemde

Samsunspor'un Elliot Watt transferi, kırmızı-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, kulübün yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye yönelik hamlelerinin devam edeceği öğrenildi.