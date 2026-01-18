Haymana Belediyesi, kurulması planlanan Para Müzesi’nde farklı ülkelerin tarih boyunca kullandığı paraların sergilenmesi amacıyla yabancı misyonlarla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda ilçeye davet edilen ilk isim, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic oldu.

Ziyaret programına Çaldağ Müzesi ile başlayan Büyükelçi Cvitanovic, Haymana’nın Sakarya Meydan Muharebesi’ndeki stratejik önemi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükelçi, müze ziyaretinin ardından anı defterine duygu ve düşüncelerini kaleme aldı.

Tarihi Mekânlar ve Kaplıca İncelemesi

Daha sonra Para Müzesi’nin kurulmasının planlandığı Papaz’ın Evi’ni gezen Cvitanovic, devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Program kapsamında Tarihi Haymana Kaplıca Tesisleri’ni de ziyaret eden Büyükelçi, ilçenin termal su kaynakları ve sağlık turizmi potansiyeli hakkında bilgilendirildi.

Ziyaret sırasında Hırvatistan Büyükelçisi ve beraberindeki heyete Haymana’nın yöresel lezzetlerinden döner ikram edildi.

“Haymana’ya Destek Vermeye Hazırız”

Yemek programının ardından Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’u makamında ziyaret etti. Misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cvitanovic, Para Müzesi başta olmak üzere Haymana’nın projelerine destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Türkiye’nin Hırvatistan Büyükelçisi aracılığıyla da Haymana için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Koç: “Haymana’yı Dünyaya Tanıtacağız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Levent Koç ise, büyükelçilerle iş birliğini önemsediklerini vurguladı. Koç, “Para Müzesi’nde her ülkenin geçmişten günümüze kullandığı paraların yer almasını istiyoruz. Böylece ilçemizi ziyaret eden yabancı konuklar kendi ülkelerinin tarihine de burada tanıklık edecek,” dedi.

Tanıtım çalışmalarının bununla sınırlı kalmayacağını belirten Koç, Ankara’daki tüm büyükelçiliklerle iletişime geçerek Haymana’yı sağlık turizmi, tarih ve kültür kenti kimliğiyle uluslararası alanda tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.