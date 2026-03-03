Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın katılacağı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un vereceği iftar yemeğine CHP ve İyi Parti katılmayacağını bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un TBMM Şeref Salonunda siyasi partilerin milletvekillerine vereceği iftar yemeği için Meclis’te yoğun bir çalışma yapıldı. Sabah erken saatlerde başlayan hummalı çalışmalar sonucu Meclis’in tüm koridorlarına yemek masaları konuldu.

“SAVAŞ BALTASI ÇEKİLDİ”

Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un tüm partileri Meclis'te iftar yemeğine davet ettiğini ve Tanju Özcan'ın tutuklanmasına kadar bu davete icabet etme kararı aldıklarını duyurdu.

Özgür Özel, iktidarın Tanju Özcan ile birlikte “bir kez daha savaş baltasını çektiğini” belirterek iftara katılmayacaklarını açıkladı.

Özel, Numan Kurtulmuş ile aralarında geçen dikkat çeken “demokrasi” diyaloğunu da anlattı. Özel, CHP'ye yönelik operasyonları anlattığında Kurtulmuş'un, 'Demokrasi' sözlerine de dikkat çekti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un iftar yemeğine katılmayacaklarını açıkladı.

“KORSAM KOMİSYONUN RUHU”

Uğur Poyraz "İYİ Parti olarak iftara katılmayacağımızı ifade ettik çünkü bu Meclis'in tüzel kişiliği ya da başkanlık makamına karşı bizim bir duruşumuz her zaman net, ancak bu 'Terörsüz Türkiye' ve o korsan komisyon ruhuyla oluşturulmuş bir iftar yemeğine katılmayacağımızı ifade ettik. Aynı saatlerde Sayın Genel Başkanımızla birlikte gene parlamento çatısı altında iftarımızı açacağız" şeklinde konuştu.

