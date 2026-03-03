İslam dünyasında "on bir ayın sultanı" Ramazan-ı Şerif'in kalbi olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında da büyük bir manevi coşkuyla karşılanacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, duaların kabul edildiği ve tövbelerin geri çevrilmediği en özel zaman dilimi olarak biliniyor.

2026 Kadir Gecesi Hangi Gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre:

Tarih: 16 Mart 2026, Pazartesi

Önemi: Ramazan ayının 27. gecesi

Kadir Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sözlük anlamıyla Kadir (Kadr); hüküm, şeref, güç ve yücelik anlamlarına gelir. Dini literatürde ise bu geceye "Leyletü'l-Kadr" denir. Bu isim, gecenin hem kendi içindeki şerefini hem de o gece yapılan ibadetlerin değerini temsil eder.

Kadir Gecesi’nin Önemi ve Kur'an-ı Kerim'deki Yeri

Kadir Gecesi'ni diğer tüm gecelerden ayıran en büyük özellik, insanlığın rehberi Kur'an-ı Kerim'in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır.

Kadir Gecesi Ramazan’ın Kaçıncı Günü?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin tam tarihi belirtilmemekle birlikte, Bakara Suresi 185. ayette Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiği açıkça ifade edilir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise bu gecenin ne zaman aranması gerektiğine dair şu tavsiyede bulunmuştur:

"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günündeki tekli gecelerde arayın."

İslam alimleri, bu hadisler ışığında gecenin her yıl değişebileceğini ancak geleneksel olarak 27. gecenin ihya edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulamaktadır.