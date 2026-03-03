Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca Türkiye genelinde yeni yağışlı hava sistemlerinin etkili olacağını açıkladı. Özellikle Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışlı Hava Perşembe Günü Yurdu Terk Edecek, Cuma Yeniden Gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin yarın kuzey, iç ve doğu kesimlerde etkili olacağını belirterek, sistemin perşembe günü yurdu terk edeceğini ancak cuma günü Karadeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye’yi etkileyeceğini söyledi.

Kuvvetli Yağış ve Kar Uyarısı

Yarın;

İç Anadolu’nun doğusu

Karadeniz Bölgesi

Doğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu’nun doğusu

Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Özellikle çarşamba günü Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde ise yer yer yoğun kar görülecek.

Aynı gün Şırnak, Siirt, Batman ve Mardin çevrelerinde de kuvvetli yağış etkili olacak. Perşembe günü ise Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışı bekleniyor.

Sıcaklıklar Düşecek

Yeni yağışlı sistemle birlikte hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yağışların kıyı ve güney kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara : Üç gün yağış beklenmiyor. Hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 10-12 derece arasında.

İstanbul : İki gün yağış yok. Cuma günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 11-13 derece aralığında.

İzmir: İki gün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Cuma günü sağanak bekleniyor. Sıcaklık 18-19 derece civarında seyredecek.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.