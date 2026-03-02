AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir ülkenin yönetimini bahane ederek müdahalede bulunmanın yanlış ve tehlikeli bir yaklaşım olduğunu söyledi. Çelik, böyle bir adımın savaşların bitirilmesinden bahsedilirken tüm bölgeyi kapsayan bir çatışma mekanizmasını tetikleyebileceğini ifade etti. “Müzakere süreçleri devam ederken saldırının gerçekleşmesi, tüm dünya açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir tablo ortaya çıkarmıştır” dedi.

“Rejim değişikliği dayatması büyük faciaların habercisidir”

Çelik, bir devletin mimarisini çökertmek için toplumu ayaklanmaya çağırmanın ciddi bir suç olduğunu vurguladı. “Hiçbir ülkenin rejimine müdahale etme hakkı yoktur. Devlet yapısının hedef alınması büyük facialara davetiye çıkarır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İran sınırında olası bir göç dalgasına karşı tüm kurumların koordineli şekilde hazır olduğunu belirten Çelik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

“Ekonomi ve güvenlik hazırlıkları tamam”

Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılma ihtimaline ilişkin de konuşan Çelik, küresel ekonomiyi etkileyebilecek dalgalar olabileceğini, ancak Türkiye ekonomisinin geçmiş deneyimlerle dayanıklılığını koruduğunu ifade etti. “Kurumlar arası iş birliğiyle, olası negatif etkileri önlemek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ayrıca, Türkiye’nin güvenlik sistemlerinin her senaryoya karşı güncellendiğini, yurtdışındaki vatandaşların dönüş ve güvenlik durumlarının yakından takip edildiğini, başkonsolosluk ve büyükelçiliklerin 7/24 hizmet verdiğini aktardı.

Özgür Özel’e mesaj

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında gelen bir soru üzerine, Özel’in dış politika konusundaki açıklamalarının net anlaşılmadığını belirtti. Çelik, geçmiş CHP liderlerinin sağduyulu açıklamalarına atıfta bulunarak, Özel’den de benzer şekilde hakkaniyetli ve makul değerlendirmeler yapmasını beklediklerini söyledi.