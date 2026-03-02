Beypazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülecek yeni bir tarımsal destek programını kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada, ilçedeki çiftçilere yönelik sıvı gübre desteğinin başlayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan paylaşımda, üretimin ve alın terinin her zaman yanında olunduğu vurgulanarak, toprağa emek veren çiftçilere desteklerin artarak süreceği ifade edildi.

Üreticiye can suyu

Tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin maliyet yükünün hafifletilmesi amacıyla başlatılan destek kapsamında, çiftçilere sıvı gübre temin edilecek. Yetkililer, uygulamanın özellikle ekim döneminde üreticilere önemli katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

“Üretenin yanındayız”

Beypazarı Belediyesi’nin açıklamasında, “Üreten, alın teriyle toprağa can veren her bir hemşehrimizin yanında olmaya devam ediyoruz” mesajına yer verildi.

Destek programına ilişkin başvuru şartları ve dağıtım takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı öğrenildi.