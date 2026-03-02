Ozon, 2025 yılına ait denetlenmemiş finansal sonuçlarını açıkladı. Ozon, hizmetler dahil cirosunu yüzde 45 artırarak 1,97 trilyon liraya, gelirini ise yıllık bazda 1,5 kat artışla 472,2 milyar liraya çıkardı. Pazaryerinin aktif kullanıcı sayısı ise yıllık 8,6 milyon artışla 65,1 milyon oldu. Ortalama olarak her kullanıcı Ozon üzerinden yılda 38 sipariş verirken, bu rakam 2024 yılına göre 12 sipariş daha fazla.

Ozon'un hizmetler dahil cirosu 2025 yılı sonunda yıllık bazda yüzde 45 artarak 1,97 trilyon liraya ulaştı. Ozon'un sınır ötesi ticaret birimi olan Ozon Global'deki Türk satıcıların cirosu ise 2025 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık 1,5 kat arttı.

Şirket yıl boyunca müşterilerine, bir önceki yıla kıyasla 1,7 kat artışla 2,481 milyar sipariş teslim etti. Ozon müşterilerinin Türk ürünlerine olan talebi de aktif şekilde artıyor. 2025 yılı sonuçlarına göre pazaryeri müşterileri, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Türkiye'den yüzde 80 daha fazla ürün sipariş etti.

2025 yılında Ozon, depolarını üçte birden fazla artırarak yaklaşık 5 milyon metrekareye çıkarırken, sipariş teslim noktalarının sayısı ise yıllık bazda 1,4 kat artarak 83 bin oldu.

*Raporlamadaki ruble cinsinden göstergeler, 2025 yılının ortalama kuru üzerinden liraya çevrilmiştir.

Ozon, gelişmiş lojistik ağına sahip çok kategorili bir pazaryeridir. Şirket; Kazakistan, Ermenistan, Belarus, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Çin ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Platformda kitaptan kıyafete, gıdadan sağlık ürünlerine kadar 20'den fazla kategoride 400 milyondan fazla ürün bulunuyor. 65,1 milyon aktif müşteri, Ozon'un güçlü lojistik altyapısı sayesinde siparişlerini teslim alıyor. Aynı zamanda 750 binden fazla girişimci de bu altyapı sayesinde ürünlerini Rusya ve BDT ülkelerinde satabiliyor.