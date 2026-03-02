İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlem örgütü nezdindeki büyükelçisi Reza Najafi, Natanz'daki kapsamlı nükleer tesisinin dün ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları sırasında vurulduğunu açıkladı. Najafi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın 35 üyeli yönetim kurulu toplantısında gazetecilere yaptığı değerlendirmede, 'Dün yine İran'ın barışçıl ve güvenli nükleer tesislerine saldırdılar' dedi.

Saldırıda hangi bölgelerin hedef alındığına yönelik soruyu yanıtlayan Najafi, vurulan yerin 'Natanz' olduğunu teyit etti.