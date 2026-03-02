ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri operasyonların süresine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İngiliz basınına konuşan Trump, ABD ve İsrail iş birliğiyle yürütülen saldırıların “dört hafta veya daha kısa sürebileceğini” ifade etti.

Trump: “İran’a Yönelik Operasyonlar Dört Hafta Sürebilir”

Trump, İran’a yönelik saldırıların zamanlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur. Ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir” ifadelerini kullandı. Açıklama, Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi.

“Hedeflerimize Ulaşana Kadar Devam Edecek”

ABD Başkanı, sosyal medya hesabından paylaştığı yaklaşık 6 dakikalık videoda ise operasyonların kapsamına dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Trump, İran’daki İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait yüzlerce noktanın vurulduğunu ve İran’a ait 9 geminin imha edildiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğünü iddia ederek, ülkenin askeri komuta kademesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savundu. Kalan unsurların ise teslim olmak ve dokunulmazlık talep ettiğini ileri sürdü.

Operasyonların süreceğini vurgulayan Trump, “Şu anda savaş operasyonları tüm gücüyle devam ediyor ve tüm hedeflerimize ulaşana kadar devam edecek. Çok güçlü hedeflerimiz var” dedi.

“Daha Fazla Kayıp Olabilir”

Şu ana kadar 3 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, “Ne yazık ki daha fazla kayıp olacak. Muhtemelen daha fazlası olacak ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” açıklamasında bulundu.

“İran’ın Nükleer Silah Sahibi Olmasına İzin Veremeyiz”

İran’ın nükleer programına da değinen Trump, Tahran yönetiminin nükleer silah elde etmesine izin vermeyeceklerini yineledi. İran’ı “terörün sponsorluğunu yapan bir ülke” olarak nitelendiren Trump, Devrim Muhafızları’na, İran askerlerine ve polisine silah bırakma çağrısında bulundu.

Trump, “Silahlarını bırakıp tam dokunulmazlık elde etmelerini tavsiye ediyorum, yoksa ölümle karşı karşıya kalacaklar. Özgürlüğü arzulayan tüm vatanseverleri cesur davranmaya ve ülkelerini geri almaya çağırıyorum. Amerika sizinle birlikte” ifadelerini kullandı.

Açıklamalar, ABD-İran hattındaki tansiyonu daha da yükseltirken, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.