Kaza, saat 18.15 sıralarında Şehit Furkan Çelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğurcan Çavdaroğlu yönetimindeki 54 SK 574 plakalı otomobil ile M.B.V. (47) idaresindeki 54 AEB 110 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle otomobillerden biri demir yığınına dönerken, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğurcan Çavdaroğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı sürücü M.B.V., ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Çavdaroğlu’nun cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.