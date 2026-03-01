ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada ABD ile İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran’ın “ağır bir darbe aldığını” belirterek, şu ana kadarki karşılıkların beklenenden daha sınırlı kaldığını ifade etti.

“Ağır Darbe Aldılar”

Trump, İran lideri Ali Hamaney’in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimaline ilişkin soruya yanıt verdi. Mevcut şartların bir gün öncesine göre daha farklı olduğunu vurgulayan Trump, “Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikâr. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar” dedi.

“Beklediğimizden Daha Az”

İran’ın misilleme kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, saldırıların öngördüklerinden daha düşük seviyede gerçekleştiğini söyledi. Trump, “İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az” ifadelerini kullandı.

“Yönetimi Devralabilecek Adaylar Var”

Hamaney’in ölümünün ardından İran’da yönetimin geleceğine ilişkin de konuşan Trump, ülke içinde yönetimi devralabilecek “iyi adayların” bulunduğunu öne sürdü. ABD yönetiminin gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, bölgedeki askeri ve diplomatik hareketlilik sürüyor.

ABD-İran gerilimi, son operasyonların ardından yeni bir aşamaya taşınırken, uluslararası kamuoyu olası diplomatik adımlara ve bölgedeki güvenlik risklerine odaklanmış durumda.