İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik geçişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, Gazze Şeridi’ne açılan tüm sınır kapılarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Açıklama, İsrail ordusunun Gazze’ye insani yardım ve sivil geçişleri koordine eden birimi olan COGAT tarafından yapıldı. Duyuruda, kapıların ikinci bir bilgilendirmeye kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı da Kapatıldı

Gazze’nin dış dünyaya açılan tek noktası olarak bilinen Refah Sınır Kapısı da alınan karar kapsamında kapatılan geçiş noktaları arasında yer aldı.

Yetkililer, uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir tarih vermedi. Kararın ardından bölgedeki insani yardım akışının ve sivil geçişlerin nasıl etkileneceği merak konusu oldu.