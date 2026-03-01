Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aratol İstiklal Mahallesi 9417 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Burak R. ile karşı dairesinde oturan Taha Ö. arasında gürültü nedeniyle sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada Talha Ö.’nün eline bıçak aldığı, Burak R.’nin ise kurusıkı olduğu belirlenen tabancayla rastgele ateş açtığı öğrenildi.

Polis Biber Gazıyla Müdahale Etti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarafların sakinleşmemesi üzerine polis ekipleri kavgaya biber gazıyla müdahale etti.

Kavgaya karıştığı belirlenen Talha Ö. ve Burak R. ile birlikte toplam 5 kişi daha gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.