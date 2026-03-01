Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ramazan ayında sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda kasap, market, fırın, pastane, kuruyemişçi ve şarküteri gibi işletmeler tek tek kontrol edildi.

Ekipler, özellikle gıda ürünlerinin sağlıklı koşullarda satışa sunulup sunulmadığını titizlikle inceledi.

Hijyen ve Belgeler Tek Tek İncelendi

Denetimler kapsamında ürünlerin hijyen şartları, etiket fiyatları, gramajları ve son kullanma tarihleri ayrıntılı şekilde kontrol edildi. İş yerlerinin temizlik durumu gözden geçirilirken; vergi levhası, gıda sicil belgesi, üretim izinleri ve ruhsatlar da incelendi.

Ayrıca ürünlerin uygun depolama koşullarında muhafaza edilip edilmediği, üretim alanlarının dış etkenlere karşı korunup korunmadığı ve düzenli dezenfeksiyon yapılıp yapılmadığı denetlendi.

Kurallara aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, zabıta ekiplerinin ramazan boyunca denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.