Keçiören Belediyesi’nin ev sahipliğinde Âşıklar Kıraathanesi’nde gerçekleştirilen âşık buluşması, Ramazan ayına yakışır bir atmosferde gerçekleşti. Programa Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yanı sıra Recai Akyel ve ESAV Erzurum Vakfı Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur da katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, Anadolu’nun köklü âşıklık geleneği sahnede yeniden hayat buldu.

“Bu Millet Kendi Özünden Güç Alır”

Programda konuşan Başkan Özarslan, milli ve manevi değerlere vurgu yaptı. Türk milletinin köklerine bağlı bir şekilde varlığını sürdürdüğünü belirten Özarslan, bu toprakların inanç ve kültürle yoğrulduğunu ifade etti.

Anadolu’nun farklı şehirlerinde aynı kültürel dokunun yaşadığını dile getiren Özarslan, geleneksel yemeklerden halk ozanlarına kadar uzanan zengin mirasın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Özarslan, Anadolu’nun serhat şehirlerinden yükselen “Can veririz, yurt vermeyiz” anlayışının bugün de diri olduğunu belirterek, milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Usta Âşıklar Sahne Aldı

Gecede Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen çok sayıda usta âşık sazlarıyla sahneye çıktı. Atışmaların ve türkülerin büyük ilgi gördüğü programda, izleyiciler zaman zaman türkülere eşlik etti.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yıldırım Budak da seslendirdiği uzun havalarla geceye ayrı bir renk kattı.

Sazın ve sözün buluştuğu Ramazan akşamı, hem kültürel mirasa sahip çıkılan hem de birlik duygusunun pekiştirildiği anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer etti.