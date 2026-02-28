Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki tırmanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, diplomatik temasların devam ettiği bir süreçte gerçekleştirilen askeri saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, hem İsrail ve ABD’nin İran’ı hedef alan operasyonlarına hem de İran’ın Körfez bölgesindeki ülkelere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

“Bölgesel İstikrar Tehdit Altında”

Açıklamasında çatışmaların yalnızca bölgesel değil küresel istikrarı da tehdit ettiğine dikkat çeken Yılmaz, Türkiye’nin süreci yakından takip ettiğini belirtti.

Türkiye’nin ilgili tüm taraflarla sürekli temas halinde olduğunu ifade eden Yılmaz, daha fazla insani yıkım yaşanmaması için yoğun diplomasi yürütüldüğünü kaydetti.

“Masaya Dönün” Çağrısı

Taraflara açık bir çağrıda bulunan Yılmaz, sorunların müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bölgenin istikrar içinde refahını artırabileceği bir ortam için çaba gösterdiklerini belirten Yılmaz, Türkiye’nin yapıcı katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kalıcı çözümün askeri yöntemlerle değil diplomasiyle mümkün olabileceğinin altını çizdi.