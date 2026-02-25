Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ABD arasında kritik bir temasın gerçekleşeceğini duyurdu. Zelenskiy, iki ülke heyetlerinin yarın Cenevre’de bir araya geleceğini bildirdi.

Heyette Kimler Var?

Zelenskiy’nin verdiği bilgilere göre Ukrayna heyetinde, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev yer alacak.

ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner temsil edecek.

Gündem: Yeniden İnşa ve Üçlü Zirve

Zelenskiy, görüşmelerde Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden kalkınma sürecinin kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti. Ayrıca Rusya ile yapılması planlanan üçlü toplantının hazırlıklarının da Cenevre’de değerlendirileceğini ifade etti.

Ukrayna lideri, söz konusu üçlü zirvenin mart ayının başında gerçekleştirilmesinin planlandığını kaydederek, diplomatik temasların hız kazandığını vurguladı.