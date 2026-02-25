Epilepsi ve Yaşam Derneği, 23 yıllık mücadelenin ardından Dünya Epilepsi Günü kapsamında 21 ilde eş zamanlı farkındalık etkinlikleri düzenledi. Dernek Başkanı Ebru Öztürk, yıllar süren çabaların ardından “çoban ateşleri” olarak tanımladıkları ulusal farkındalık hareketinin hayata geçirildiğini belirtti.

Öztürk, ekonomik zorluklar, pandemi, deprem ve seçim süreçleri gibi pek çok engelin çalışmaları yavaşlattığını ancak durduramadığını ifade ederek, 23 yıl sonra epilepsililer adına önemli bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

21 İLDE EŞ ZAMANLI ETKİNLİKLER

Dünya Epilepsi Günü haftasında Ankara ve İstanbul’daki alışveriş merkezlerinde bilgilendirme stantları açıldı. Ardından 21 ilde basın açıklamaları yapılarak bisiklet, motosiklet ve otomobillerle farkındalık sürüşleri gerçekleştirildi.

Ankara Söğütözü’nde ilk “Epilepsi Kamutayı” düzenlenirken, aynı gün 19 ilde seminerler yapıldı. Ankara’da Kent Konseyi ev sahipliğinde gala programı gerçekleştirildi. Spor kulübü Beşiktaş’ın sahaya epilepsililer için pankartla çıkması dikkat çekti. Siyasi parti liderleri de sosyal medya üzerinden destek mesajları paylaştı.

Sağlık Bakanı’nın ilk kez Dünya Epilepsi Günü kapsamında açıklama yapması da sürecin önemli gelişmelerinden biri olarak kayda geçti. Hafta boyunca Yenimahalle, Keçiören, Çankaya ve Mamak belediyelerinde konserler düzenlendi; destek veren kurumlara plaket takdim edildi.

BAKANLIKLARLA İŞ BİRLİĞİ VE PROTOKOLLER

Dernek tarafından son dönemde 3 ayrı Avrupa Birliği proje önerisi alındı. Altı bakanlıkla çalışma sözü alındığı belirtilirken, Ankara’da Milli Eğitim ile ilk protokol imzalandı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de mart ayında protokol imzalanmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı’nın epilepsililerin gününü özel günler arasına alması ve IGAP projesi kapsamında Dünya Sağlık Örgütü’ne başvuru yapılması önemli adımlar arasında yer aldı. 21 ilde temsilcilik açıldığı açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı epilepsililer için özel çalışma yapmayı kabul ederken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tiyatrolar Genel Müdürlüğü “Hoşça Kal Epilepsi” oyununu tavsiye edilen eser olarak onayladı. Milli Savunma Bakanlığı’na sunulan ilk yardım videosunun askerlere izletilmesi yönünde söz alındı. İçişleri Bakanlığı’na verilen dilekçe ile 21 ilde farkındalık sürüşleri için izin sağlandı.

ULUSLARARASI HEDEF: 28 MART ÇALIŞTAYI

28 Mart’ta İstanbul’da düzenlenmesi planlanan uluslararası çalıştay için hazırlıkların başladığı bildirildi. Çalıştaya Dünya Sağlık Örgütü (WHO), IBE ve ILAE temsilcilerinin davet edildiği açıklandı. Türkiye’nin, WHO’nun ülkelerden 2031 yılına kadar hayata geçirmesini istediği IGAP projesini uygulamaya koymayı hedeflediği belirtildi.

IGAP kapsamında epilepsililerin yaşadığı damgalama, sosyal dışlanma ve psikolojik sorunlara yönelik kamu politikalarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Dernek yetkilileri, 12 bakanlık temsilcisi ile uzmanların bir araya gelerek çözüm önerilerini masaya yatıracağını ifade etti.

SİYASİ PARTİLERLE ORTAK ÇAĞRI

Dernek, 26 siyasi partiyi Söğütözü’nde düzenlenen buluşmaya davet etti. Toplantıda epilepsililerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri paylaşıldı. Görüşmelerin ardından konunun TBMM gündemine taşınmaya başlandığı belirtildi.

DAMGALAMA VE TOPLUMSAL ÖNYARGILARLA MÜCADELE

Dernek tarafından yapılan açıklamada, epilepsililerin en büyük sorununun hastalıktan ziyade toplumsal önyargılar olduğu vurgulandı. Epilepsinin hâlâ toplumun bir kesimi tarafından “cin çarpması” ya da “bulaşıcı” olarak görüldüğü, birçok kişinin bu nedenle hastalığını gizlemek zorunda kaldığı ifade edildi. Okuldan uzaklaştırma baskısı, işten çıkarılma, sosyal izolasyon ve boşanma gibi sorunların en aza indirilmesinin hedeflendiği belirtilirken, 28 Mart tarihinin bir “milat” olacağı kaydedildi. Dernek Başkanı Ebru Öztürk, süreci şu sözlerle özetledi: “Engelimiz değil, engeliniz asıl sorun. Engel koymayın yeter. Epilepsilileri engellerle engellemeyin.”