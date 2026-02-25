İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Tersöz Türkiye ve komisyonda alınan kararları eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan ile ilgili 'statü' talebinde bulunmasını sert bir şekilde eleştirdi.

İMRALI TÜRK BAYRAĞI DALGALANAN CEZAEVİDİR

Dervişoğlu, komisyonda hazırlanan raporu korsan olarak değerlendirirken, “Korsan komisyonunun raporu, şüphesiz ki bu şantaj siyasetine boyun eğmenin rezil bir aşamasıdır. Aymazlığın, kötülüğün ve ihanetin” bir araya gelmesidir. Yazılanların bir kısmı komik, bir kısmı ise trajiktir.” ifadesini kullandı.

“Korkunun ecele faydası yoktur. Siz korkmayın ki, ecelin kendisi korksun. Siz korkmayın ki, kendisini Cumhuriyet’e cellat bellemiş olanlar korksun! İmralı, Türkiye Cumhuriyeti’nin hükümranlık sahasında bulunan, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan bir cezaevidir. Nokta.”

SALON ALKIŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan'ın 'statü' talebinde bulunmasını sert bir şekilde eleştirdi ve şöyle dedi:

"Çok seviyorsan eline bir rozet al, İmralı'ya git, Abdullah Öcalan'ın yakasına tak" diyerek seslenen Dervişoğlu, "Çok seviyorsan o rozeti taktıktan sonra eş başkan olarak yanına al beyefendi. 57 senelik çınar Milliyet Hareket Partisi'nin adını da Halkların Hareket Partisi yaparsın, olur biter. Sonunda bu millet hem senden kurtulur, hem de Abdullah Öcalan belasından."

Dervişoğlu’nun bu sözleri İYİ Parti’de uzun süre alkışlandı.