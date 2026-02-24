MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 168 aydın tarafından imzalanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı metni hedef aldı. İmzacılara yüklenen Bahçeli, "Haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepenize tasımızı attırmayın" dedi.

168 aydın tarafından imzalanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı metni hedef alan Bahçeli, "Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericileşme diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?" diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı ve İslam karşıtlığına birleşen yönetici tayfası hele bir anlatsın da duyalım, öğrenelim. Din düşmanı olup olmayıp yalnızca İslam düşmanlığında mevziye giren, bu nedenle ruhunu iblisin emanetine veren çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler?"

“HEPSİ BİR ADAM ETMEZ”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları söyledi: "Bu 168 kişiyi yan yana, üst üste koyup toplasınız bir insan bile etmezler. Diyorlar ki 'laikliği savunmak suç değildir', diyorlar ki 'şeriatçı dayatmaları reddediyoruz', diyorlar ki 'karanlığa teslim olmayacağız.' Alayınız karanlıksınız, alayınız karanlıktasınız, haberiniz yok."

"Laikliği Birlikte Savunuyoruz" açıklamasının 168 imzacısını hedef alan Bahçeli, "Müslüman Türk milletinin haysiyetleriyle oynamayın. Ramazan ayımızı sulandırmaya, karalamaya sakın ola kalkışmayın. Haddinizi bilin, hududunuzu bilin, ayranımızı kabartmayın, tepenize tasımızı attırmayın!" diye konuştu.

“AHMETLER MAKAMINA OTURMASI GEREK”

"İmralı'nın statüsü" vurgusu yapan Bahçeli, şunları söyledi: "Madem 27 Şubat çağrısı barışçıl arayışları destekleyen ve teşvik eden demokratik bir eşiktir, o hâlde bundan sonrası da planlanan atılımların, yapılacak düzenlemelerin gerçekleşmesi için PKK'nın kurucu önderliğinin statü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa, ki bize göre vardır, bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye'ye hizmet eden İmralı'nın statü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmalara makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır."

Yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili mesaj veren Bahçeli, "Kayyum meselesi herhangi bir kaygı ve çekinceye kapılmadan, demokrasi sınırları dâhilinde tekrar değerlendirilmeli, iki Ahmet'in makamlarına oturması da sağlanmalıdır" dedi.

“TFF BAŞKANI DELİKANLI ADAM”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasının son bölümünde bahis ve şike operasyonundan bahsederek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na destek verdi. Bahçeli, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" diye konuştu.