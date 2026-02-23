CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni gelişme yaşandı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, mahkeme kararıyla 1 Nisan tarihine ertelendi.

Ankara’da görülen davada, kurultay sürecine ilişkin çeşitli usulsüzlük iddiaları yargı konusu olurken, sanıklar hakkındaki değerlendirmelerin bir sonraki duruşmada devam edeceği bildirildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve savunmaların genişletilmesi amacıyla duruşmanın ileri bir tarihe bırakılmasına karar verdi.

Söz konusu dava, siyasi gündemde yakından takip edilirken, kurultay sürecine ilişkin iddiaların yargı süreciyle netlik kazanması bekleniyor.