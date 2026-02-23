Doğan Can CESUR / İSTANBUL (DHA) -

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir elektrik direğinde patlama ardından da yangın meydana geldi. Patlamaların artması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMAKTAN OLUYOR'

Elektrik ekipleri çalışmalarında direkte bulunan elektriği kesti. Yapılan kontrollerde direkte ve tellerde hasar meydana tespit edildi. Diğer yandan yaşanan patlamalar cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları kayıt altına alan kişinin, 'Kaçak elektrik kullanmak oluyor' dediği de duyuldu. (DHA)