İsrail güvenlik kabinesi, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel askeri müdahalesi ve bunun Orta Doğu’ya etkilerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda İran’daki son gelişmeler ve bölgesel çatışma ihtimalleri ele alındı.

Netanyahu’dan Kritik Toplantı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD’nin İran’a olası bir saldırısı ve bunun bölgesel sonuçlarını görüşmek amacıyla güvenlik kabinesini bir araya getirdi.

Kabine üyelerine İran başta olmak üzere farklı cephelerdeki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin kapsamlı istihbarat brifingleri sunulduğu bildirildi.

Hizbullah Senaryosu Gündemde

Toplantı öncesinde Netanyahu’nun dar kapsamlı bir güvenlik ve danışman ekibiyle özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu görüşmede özellikle Lübnan merkezli Hizbullah’ın, ABD’nin İran’ı hedef alması halinde İsrail’e karşı nasıl bir tepki verebileceği değerlendirildi.

Olası çatışma senaryoları ve çok cepheli bir gerilim ihtimali masaya yatırıldı.

İsrail: “Tarihi Fırsat” Değerlendirmesi

İsrail istihbaratının, ABD ile İran arasında süren dolaylı müzakerelerde Tahran yönetiminin zaman kazanmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca İsrail yönetiminin mevcut süreci, Tahran’daki rejimin yapısını değiştirme ve uzun vadeli güvenlik risklerini azaltma açısından “tarihi bir fırsat” olarak gördüğü iddia edildi.

Ordu Alarm Seviyesini Yükseltti

Öte yandan İsrail ordusunun, olası bir misilleme ihtimaline karşı ülke genelinde hazırlık seviyesini en üst noktaya çıkardığı bildirildi. Hava savunma sistemleri ve sınır güvenliği başta olmak üzere askeri tedbirlerin artırıldığı kaydedildi.

Bölgedeki gerilimin tırmanma ihtimali, Orta Doğu’da yeni bir çatışma dalgası endişesini beraberinde getiriyor.