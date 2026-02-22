ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikanesine yerel saatle 01.30 sıralarında silahlı bir saldırı girişiminde bulunuldu. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

United States Secret Service tarafından yapılan açıklamada, 20’li yaşlarının başında olduğu belirtilen bir erkeğin güvenli bölgeye izinsiz şekilde girdiği ve ajanlar tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şüphelinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Elinde Tüfek ve Yakıt Bidonu Vardı

Yetkililer, saldırı girişiminde bulunan kişinin yanında tüfek ve yakıt bidonu bulunduğunu açıkladı. Olay sırasında Trump’ın Washington’da olduğu ve Florida’daki malikanede bulunmadığı belirtildi.

Gizli Servis açıklamasında, “22 Şubat günü saat 01.30 sularında, 20’li yaşlarının başındaki bir erkek şahıs Mar-a-Lago’daki güvenli bölgeye izinsiz giriş yapmıştır. Şahıs, ABD Gizli Servis ajanları ve Palm Beach Şerif Ofisi yardımcıları tarafından vurulmuştur.” denildi.

Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Olayın ardından Federal Bureau of Investigation (FBI), ABD Gizli Servisi ve Palm Beach County Sheriff's Officetarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Saldırganın kimliği ve olası motivasyonu üzerinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ABD kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.