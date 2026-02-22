Trump, Grönland Özel Temsilcisi olarak atadığı Jeff Landry ile koordineli şekilde çalıştıklarını ifade ederek, “Harika bir hastane gemisini Grönland’a, orada bakılmayan hastalara bakılması için gönderiyoruz” dedi.

Açıklama Denizaltı Tahliyesi Sonrası Geldi

Trump’ın duyurusu, Danimarka Ortak Arktik Komutanlığı’nın Grönland sularında yaşanan bir olayı kamuoyuyla paylaşmasının ardından geldi. Komutanlık, başkent Nuuk açıklarında bulunan bir ABD denizaltısından acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan bir mürettebat üyesinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Arktik Bölgesinde Artan ABD Varlığı

Trump yönetiminin Grönland’a yönelik bu adımı, Arktik bölgesindeki ABD varlığı ve stratejik hamleleri açısından dikkat çekici bulundu. Sağlık hizmeti desteği amacıyla gönderilecek hastane gemisinin, bölgede hem insani hem de diplomatik etkiler doğurabileceği değerlendiriliyor.