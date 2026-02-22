Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı kapsamında Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinde sahur saatlerinde sıcak çorba ve sandviç ikramında bulunuyor.
Sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde yürütülen uygulama ile hasta yakınları, sağlık çalışanları ve hastanelerde görev yapan işçilerin sahur yapmasına destek sağlanıyor.
ABB ekipleri, sahur vakitlerinde Etlik Şehir Hastanesi ve Bilkent Şehir Hastanesi’nde sıcak çorba ve sandviç dağıtımı gerçekleştiriyor. Uygulamanın Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtildi.
Muhabir: Zehra Önen