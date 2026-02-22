Trabzon’da Ramazan ayının ilk günlerinde balık tezgâhları beklenen ilgiyi görmedi. Sezonun sonuna yaklaşılmasına rağmen birçok balık türü tezgâhlarda yerini korurken, satışların düşük seyretmesi dikkat çekti.

Balık Fiyatları Sabit Kaldı

Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsi ve istavritin kilosu 100 lira, somon 300 lira, tirsi 200 lira, çinekop ve çupra 400 lira, levrek ise 500 liradan satışa sunuluyor. Balıkçılar, fiyatların yaklaşık bir aydır aynı seviyede olduğunu belirtiyor.

“Ramazan’da Et ve Tavuk Tercih Ediliyor”

Balıkçı Mehmetcan Örseloğlu, Ramazan ayının başlangıcında vatandaşların daha çok et ve tavuk ürünlerine yöneldiğini ifade ederek, satışlarda beklenen verimin sağlanamadığını söyledi. Örseloğlu, ilerleyen günlerde talebin artmasını beklediklerini dile getirerek, balığın sağlık açısından önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkat çekti.

Balıkçı Remzi Mumcu da Ramazan’ın ilk haftasında balığa talebin düşük olduğunu belirterek, fiyatların uygun olmasına rağmen satışların sınırlı kaldığını kaydetti.

Vatandaşlar Uygun Fiyata Dikkat Çekti

Alışveriş yapan Emine Bozali ise yerli hamsinin yeniden tezgâhlarda yer almasının sevindirici olduğunu belirterek, fiyatları uygun bulduğunu ve iftar için hamsi alacağını söyledi.