Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde 18 Şubat’ta 255 personelin katılımıyla 52 ayrı adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Tonlarca Madde ve Silah Ele Geçirildi

Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 331 gram esrar, 53 gram kokain ve 50 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca 83 bin 636 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca ve 16 ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Operasyon kapsamında 147 kişi gözaltına alındı.

17 Kişi Cezaevine Gönderildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 130 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.